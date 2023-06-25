



Бунт Пригожина: Китай поддержал Россию

Пекин поддержал усилия Москвы по противодействию восстанию, возглавляемому главой группой ЧВК "Вагер" Евгением Пригожиным.



Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.



"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила свою заинтересованность в укреплении единства и дальнейшем процветании России", — сказано в сообщении.



По данным МИД, к такому выводу пришли в Пекине по итогам встречи замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя и замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

