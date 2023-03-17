



Бундестаг сократит число депутатов

Депутаты Бундестага после бурного обсуждения проголосовали за проект избирательной реформы, призванной уменьшить число депутатов нижней палаты немецкого парламента, сообщает Spiegel.



Сейчас количество мест в Бундестаге из года в год растет из-за особенности системы голосования в Германии. Каждый избиратель имеет два голоса на парламентских выборах: первый - за кандидата от его округа, второй - за партийные списки в 16 землях Германии, результат которых определяет пропорциональное представительство партий в парламенте.



Поскольку некоторые партии получают больше мест в голосовании по округам, чем по спискам, для поддержания правильного соотношения партийных мест, полученных во втором голосовании, добавляются дополнительные депутаты - в результате количество депутатов Бундестага возрастает. По результатам последних выборов депутатов 736.



По новым правилам Бундестаг может состоять максимум из 630 депутатов.



400 депутатов проголосовали за соответствующую реформу, 261 - против, а 23 депутата воздержались.



Наибольшими противниками реформы выступили ХДС/ХСС и Левые. Они анонсировали иски в Федеральный конституционный суд.



