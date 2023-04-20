



Бундестаг лишил надежды: поставка Украине F-16 исключена

В Бундестаге исключили поставку Украине F-16 и участие войск из Европы в войне против РФ. Так, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман четко заявила: "В Украине не будет ни Tornado, ни Eurofighter".



Связала она это с тем, что "украинские пилоты не могут достаточно быстро обучиться западным истребителям".



А вот "с МиГами все по-другому, – отметила Штрак-Циммерман. – Это советские запасы, и их можно использовать немедленно".



Категорически высказалась глава оборонного комитета и об участии европейских войск в войне против России на территории Украины, пишет Bild.



"В Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю", – заверила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

