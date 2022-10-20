



Бундестаг Германии обсудит закон о двойном гражданстве в декабре

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что парламентарии вскоре увидят и обсудят законопроект, разрешающий двойное гражданство. Обсуждение законопроекта в Бундестаге должно состояться уже в декабре.



Германия долгое время не считала себя страной, нуждающейся в иммигрантах. После Второй мировой войны консервативно настроенные немецкие политики из опасений перед засильем иностранцев проводили по отношению к мигрантам довольно жесткую политику. Чтобы натурализоваться, им нужно было проявить особую лояльность немецкому государству. Быть гражданином одновременно двух стран в Германии нельзя.



У людей в Германии, которые хотят натурализоваться как немцы и сохранить свое другое гражданство, теперь есть дата, когда Бундестаг рассмотрит их ситуацию: до Рождества.



"Иммигрантам, которые хотят остаться в Германии на постоянное жительство, должна быть предоставлена ​​возможность принять участие и в полной мере внести свой вклад в процесс натурализации. Модернизация Закона о гражданстве призвана создать для этого правильную основу. Множественное гражданство, в большинстве случаев, должно быть разрешено. Таким образом, для натурализации больше не будет необходимости отказываться от предыдущего гражданства", — заявила представитель федерального МВД.



По данным министерства, новый закон также сократит время, в течение которого кто-то должен жить в Германии, прежде чем он получит право на получение гражданства путем натурализации. Люди, демонстрирующие свидетельства интеграции в немецкое общество, также будут иметь более короткое время ожидания натурализации в качестве стимула.



Эта новость знаменует собой начало конца долгого ожидания для многих постоянных жителей Германии, которые отложили получение немецкого гражданства из-за общего требования натурализации немцев отказаться от своего предыдущего гражданства.



Исключения были доступны только для тех, чье другое гражданство было из Европейского Союза, для тех, кто приехал из стран, которые не позволяют людям отказываться от гражданства, и для тех, кто подал заявку на получение специального разрешения на сохранение своего первоначального гражданства из-за трудностей отказа от него из-за долгого бюрократического процесса.



В то время как другие страны, такие как Дания в 2015 году, уже либерализовали свои законы в отношении двойного гражданства, христианские демократы Ангелы Меркель (ХДС) продолжали придерживаться категорической позиции в этом вопросе.



Многие давние жители Германии почти потеряли надежду на изменение закона. Однако коалиционное соглашение 2021 года между партиями "светофора" — социал-демократами (СДПГ), либеральными свободными демократами (СвДП) и зелеными — впервые с 2005 года оставила ХДС вне федерального правительства и возродило некоторые надежды среди этих жителей Германии.



Три партии заявили о своем намерении реформировать немецкое иммиграционное законодательство, чтобы разрешить двойное гражданство. Тем не менее, за последний год они не подтвердили, когда они смогут принять новый закон.



"СДПГ уже давно выступает за модернизацию закона о гражданстве и его адаптацию к реалиям нашего иммиграционного общества», — сказал Себастьян Хартманн, представитель СДПГ в Комитете внутренних дел Бундестага. — Даже сегодня из-за юридических исключений многие решения о натурализации принимаются с множественным гражданством. Мы покончим с этим неравным обращением, чтобы в будущем каждый мог быть натурализован, не отказываясь от своего гражданства".



Филиз Полат, спикер по вопросам миграции и интеграции от зеленых в Бундестаге, сказала, что разрешение на двойное гражданство было "давно назревшим" изменением.



"Современный закон о гражданстве необходим для такой иммиграционной страны, как Германия, — говорит она. — Гражданство станет прочной связью юридического равенства, участия и принадлежности".



Штефан Томае, член СвДП комитета внутренних дел Бундестага, сказал, что натурализация станет возможной через пять лет, а не через восемь лет. При наличии доказательств специальной интеграции, включая знание немецкого языка, заявитель на натурализацию должен иметь право на натурализацию через три года.



"Люди, которые приезжают сюда, строят свою жизнь и чувствуют постоянную связь с Германией, должны иметь возможность быстро натурализоваться, — сказал Томае. — Мы хотим, чтобы люди, которые живут с нами и хорошо интегрируются в языковом, юридическом, экономическом и культурном отношении, которые вносят свой вклад в успех нашего общества и выполняют свои обязанности, также имели соответствующие права и возможность интеграции".



Томае также сказал, что СвДП хотела, чтобы реформа сопровождалась кампанией по информированию потенциальных немцев об их новых правах, что способствовало бы натурализации.



Хотя все три правительственные партии согласны с общим принципом, разрешающим множественное гражданство, долгосрочные жители Германии, желающие натурализоваться, все же должны ожидать юридических споров.



Ни МВД, ни парламентарии пока не уточняют, когда именно они ожидают вступления нового закона в силу. Тем не менее, постоянным жителям Германии, вероятно, еще предстоит немного подождать, поскольку Бундестаг дорабатывает законопроект, прежде чем принять его.



"Федеральное министерство внутренних дел в настоящее время готовит этот законопроект, и мы внимательно его изучим, — говорит Хартманн. — Если Кабинет министров примет ожидаемое решение в декабре, мы сможем завершить парламентскую процедуру не позднее лета 2023 года".



Если, как прогнозируется, новый закон будет принят летом 2023 года, старые правила могут продолжать действовать в течение короткого периода времени — для того, чтобы государственные служащие были готовы к новым правилам. Точный период ожидания, вероятно, станет более ясным, когда Бундестаг начнет обсуждение законопроекта.



