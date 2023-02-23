



Бухарестская девятка твердо поддержала членство Украины в Евросоюзе

Страны Бухарестской девятки поддержали евроатлантические устремления Украины и выразили готовность поддерживать ее усилия по защите от агрессии России. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров девяти стран, принятом на саммите в Варшаве.



"Мы приветствуем героизм украинского народа и доблесть его воинов. Мы отдаем дань уважения украинским военнослужащим и военным женщинам, защищающим свою свободу и наши общие ценности. Будущее Украины – в Европе. Мы твердо поддерживаем евроатлантические устремления Украины", – говорится в заявлении.



Главы государств и правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии также осудили войну России против Украины.



"Виновные в зверствах и военных преступлениях будут привлечены к ответственности. Мы полны решимости поддерживать международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, которые активно содействуют агрессивной войне РФ против Украины", - заявили они.



Лидеры стран Бухарестской девятки подчеркнули, что будут продолжать поддерживать усилия Украины в осуществлении своего законного права на защиту от российской агрессии, восстановления полного контроля над своей территорией и права на освобождение оккупированных территорий в пределах своих международно признанных границ.



Напомним, сегодня в Варшаве проходит саммит "Бухарестской девятки" – группы стран НАТО, находящихся вблизи от Украины и России. Лидеры этих государств встречаются в польской столице с президентом США Джо Байденом.



В "Бухарестскую девятку" входят Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия и Словакия. Многие из этих государств считают Россию прямой угрозой их собственной безопасности. Польша, Румыния и страны Балтии, где на ротационной основе уже находятся тысячи натовских военных, будут просить о более постоянном военном присутствии.