



Будущее войны за ИИ: Война в Украине стимулирует разработки “роботов-убийц”

Военные США усиливают разработки и использование автономного оружия, что подтверждается обновлением директивы Министерства обороны.

Первое за десятилетие обновление, выпущенное 25 января 2023 года, посвящено автономному оружию с искусственным интеллектом. Оно опирается на план НАТО, который направлен на сохранение “технологического превосходства” альянса в использовании “роботов-убийц”.



Оба документа отражают важный урок, который военные всего мира извлекли из боевых действий в Украине и Нагорном Карабахе – будущее войны за искусственным интеллектом. Это оружие, представляющее собой нечто среднее между бомбой и дроном, может длительное время зависать в воздухе, ожидая цели. Такие полуавтономные ракеты, как правило, эксплуатируются при значительном человеческом контроле над ключевыми решениями.



В Украине растет необходимость добиться решающего преимущества на поле боя с помощью полностью автономного оружия – роботов, которые могут выбирать, выслеживать и атаковать свои цели самостоятельно.



В этом месяце ключевой российский производитель объявил о планах разработки новой боевой версии своего разведывательного робота “Маркер” – наземной машины без экипажа для усиления существующих сил в Украине.



Полностью автономные дроны уже используются для защиты украинских энергетических объектов от других дронов. Вахид Наваби, генеральный директор американского оборонного подрядчика, производящего полуавтономный дрон Switchblade, сообщает, что технология уже доступна для преобразования дрона в полностью автономный.



Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, уверен, что полностью автономное оружие является “логичным и неизбежным следующим шагом войны”, и недавно заявил, что солдаты могут увидеть его на поле боя в ближайшие полгода.



Сторонники полностью автономных систем вооружения утверждают, что эта технология убережет солдат от опасности и позволят принимать военные решения со сверхчеловеческой скоростью, что поможет радикально улучшить оборонительные возможности.



В настоящее время полуавтономное оружие, такое как барражирующие боеприпасы, которые отслеживают и взрываются на цели, требуют участия человек. Они могут рекомендовать действия, но требуют, чтобы операторы инициировали их. Напротив, полностью автономные ”охотники за дронами”, развернутые в настоящее время в Украине , могут отслеживать и обезвреживать приближающиеся БПЛА без необходимости вмешательства оператора и быстрее, чем управляемые человеком системы вооружения.