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"Будто мог отказаться": Лукашенко прибыл на встречу к Путину
17.02.2023 14:56 Алина Груднева

"Будто мог отказаться": Лукашенко прибыл на встречу к Путину

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

В аэропорту его встретили утром, 17 февраля.

Встретившись перед журналистами, Путин поблагодарил Лукашенко за то, что тот приехал в Москву.

"Как будто я мог не согласиться", - ответил Лукашенко, после чего оба натянуто посмеялись перед камерами.


По данным российских СМИ, кроме экономических вопросов, Путин пообещал обсудить с белорусским коллегой ситуацию в сфере безопасности и вопросы военного сотрудничества. Что примечательно, до того, как они отправились на переговоры тет-а-тет, Лукашенко сказал, что Беларусь готова выйти на производство штурмовиков Су-25 "при небольшой поддержке РФ".

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