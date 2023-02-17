



"Будто мог отказаться": Лукашенко прибыл на встречу к Путину

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.



В аэропорту его встретили утром, 17 февраля.



Встретившись перед журналистами, Путин поблагодарил Лукашенко за то, что тот приехал в Москву.



"Как будто я мог не согласиться", - ответил Лукашенко, после чего оба натянуто посмеялись перед камерами.





По данным российских СМИ, кроме экономических вопросов, Путин пообещал обсудить с белорусским коллегой ситуацию в сфере безопасности и вопросы военного сотрудничества. Что примечательно, до того, как они отправились на переговоры тет-а-тет, Лукашенко сказал, что Беларусь готова выйти на производство штурмовиков Су-25 "при небольшой поддержке РФ".