



Буданов заявил о большом и "жарком" контрнаступлении ВСУ в марте

Этой весной Украина планирует большое контрнаступление. Боевые действия на линии фронта будут "самыми жаркими". Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью ABC News.



Как сказал Буданов, он ожидает, что "бои будут самыми жаркими в марте" в 2023 году.



"Это освобождение территорий и нанесение окончательных поражений Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права", - заявил глава ГУР.



Также глава Главного управления разведки Минобороны предположил, что вероятные дальнейшие удары по территории России будут «все более глубокими и глубокими».



Как отмечается, когда Буданова спросили, наносила ли Украина удары по российской авиабазе «Энгельс», расположенной более чем в 1200 километрах от украинской границы, он отметил, что ответ на этот вопрос можно будет дать «только после окончания войны».



При этом глава ГУР МО на вопрос, будет ли таких ударов больше в будущем, ответил: «Думаю, да» - и добавил, что они будут «все более глубокими и глубокими».



Что касается ударов по незаконно оккупированному Россией Крыму, Буданов сказал: «Крым – это украинская территория, мы можем применить на своей территории любое оружие».



Он выразил мнение, что самые ожесточенные бои начнутся в марте. По его словам, Украина планирует большое наступление весной.



«Наша цель – и мы ее достигнем – это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права», - сказал Буданов.



Также руководитель ГУР МО подчеркнул, что вооружение России истощается, что заставляет ее прибегать к более «дешевым» решениям, таким как дроны-камикадзе Shahed иранского производства.



Что касается будущего России, Буданов заявил, что есть несколько сценариев, в то же время выразил убеждение, что «не надо бояться преобразования России – это только пойдет на пользу всему миру».



«Россия больше не представляет военной угрозы миру, это просто вымысел», – добавил он.



По словам начальника ГУР, единственная проблема, которая остается, - это ядерный арсенал РФ «и неконтролируемый режим», который приведет «весь мир к пониманию необходимости денуклеаризации россии или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом».