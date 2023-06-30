



Буданов: ФСБ получили задание ликвидировать Пригожина

ФСБ получила задачу ликвидировать основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Это произошло после того, как он попытался устроить вооруженный мятеж в России. Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone.



"Мы знаем, что задачу убить Пригожина поручили ФСБ. Будут ли они успешны в этом? Время покажет", - заявил Буданов.



При этом он подчеркнул - так или иначе, все потенциальные покушения на убийство не будут скорыми.



"Им понадобится определенное время, чтобы разработать соответствующие подходы и достичь этапа, когда они будут готовы к масштабной операции. Но я хотел бы подчеркнуть, что это большой открытый вопрос. Удастся ли им это осуществить? Решатся ли они выполнить этот приказ?", - сказал Буданов.



Напомним, что 24 июня утром владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками устроил мятеж в России.



Он обвинил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную вражду, в умышленном ударе по "вагнеровцам" и объявил так называемый "марш справедливости". Пригожин заявлял, что доберется до Москвы и "разберется" не только из Шойгу, но и главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.



Однако его мятеж длился не так долго. Уже к вечеру Пригожин, наемники которого добрались до Ростова, Воронежа и Московской области, развернул их в обратном направлении, а затем бежал в Беларусь.