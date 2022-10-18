



Буданов: До лета война должна закончиться выходом на границы 1991 года

До лета война в Украине должна закончиться выходом на границы 1991 года. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.



По его словам, самые тяжелые бои по состоянию на данный момент идут в районе городов Бахмута и Соледара. А до конца года ВСУ еще продвинутся значительно вперед. В частности, речь идет о Херсоне.



Глава разведки отмечает, что до лета война должна закончиться. И закончится она выходом Украины на границы 1991 года - с Донбассом и Крымом.



«После окончания войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать нам репарации, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию … То есть там много очень шагов», - сказал Буданов.