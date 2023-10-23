Брюссельский террорист, как оказалось, бежал из тюрьмы в Тунисе
16 октября в Брюсселе под клич “Аллаху Акбар!” нелегал из Туниса убил двух шведских футбольных болельщиков.
Тогда полиция арестовала его ранним утром в одном из кафе. Нелегал поймал пулю, и его увезли в реанимацию.
Как оказалось, этот самый мужчина в 2011 году сбежал из тюрьмы в Тунисе, где отбывал 26-летний срок за терроризм.
Летом прошлого года, в августе, власти Туниса, узнав о местонахождении опасного беглеца, обратились к властям Бельгии с просьбой об экстрадиции.
Власти Бельгии проигнорировали этот запрос.