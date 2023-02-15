



Бронепоезд Путина

Во второй половине 2021 года, когда Россия готовилась к вторжению в Украину, Владимир Путин начал часто использовать для поездок специальный бронепоезд, а не самолеты президентского отряда. Об этом центру «Досье», который основал Михаил Ходорковский, рассказал знакомый президента РФ. Имя источника этой информации в публикации не названо.



По словам собеседника журналистов, спецсостав в его последней версии был оборудован в 2014-2015 годах, но Путин стал регулярно ездить на бронепоезде незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной. Эти сведения «Досье» также подтвердил источник, близкий к администрации президента России.



«Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае», — рассказал один из собеседников центра «Досье».



Использование спецсостава позволяет засекретить передвижения Путина: рейсы самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов, а для пассажирских поездов таких сервисов не существует, пишет «Досье».



Бронепоездом из соображений безопасности также пользуется лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Такой способ передвижения предпочитал и его отец Ким Чен Ир. Например, он путешествовал на поезде по Транссибирской магистрали — с Дальнего Востока до Москвы.



Специальный поезд, говорится в расследовании, почти неотличим от других составов РЖД. Его вагоны такого же серого цвета с красной полосой. Среди основных отличий:



вагоны президента бронированы;



у спецсостава самый высокий приоритет в передвижении по путям: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок;



в состав входят вагон президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

Кроме того, бронепоезд Путина можно отличить по специальным кожухам, которые закрывают радиоантенны спецсвязи на крышах вагонов. По оценке «Досье», стоимость поезда Путина превышает один миллиард рублей.



Специальный состав принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс», основанной в 2002 году. В 2019-м фирма стала единственным оператором железнодорожных перевозок в Крым, а в 2020-м попала под санкции США.

