



Британское правительство заблокирует шотландский закон о гендерной реформе

Британское правительство заблокирует принятый шотландским парламентом законопроект, упрощающий юридическую процедуру смены пола, используя свое право вето, заявил в понедельник министр по делам Шотландии Алистер Джек.



Законопроект, принятый в декабре, сделал Шотландию первой частью Соединенного Королевства, которая поддержала процесс самоидентификации для изменения пола, включая отмену необходимости медицинского диагноза гендерной дисфории и снижение минимального возраста с 18 до 16 лет.



Джек сказал, что он ссылается на раздел 35 Закона о Шотландии 1998 года, который позволяет правительству Великобритании запрещать принятие законопроекта, если Лондон сочтет, что он оказывает негативное влияние на вопросы, по которым национальное правительство сохраняет высшую юрисдикцию.



Первый министр Шотландии Никола Стерджен, возглавляющая делегированное националистическое правительство, заявила, что будет защищать закон и "заступаться за шотландский парламент".



"Это лобовая атака на наш демократически избранный шотландский парламент и его способность принимать собственные решения по делегированным вопросам. Если это вето Вестминстера сработает, оно будет первым из многих", — заявила в Twitter возглавляющая Шотландскую национальную партию Стерджен.



Это решение, вероятно, спровоцирует судебную тяжбу между Эдинбургом и Лондоном, поскольку правительство Шотландии ранее предупреждало, что будет оспаривать то, что оно назвало любой попыткой подорвать демократическую волю своего парламента.

