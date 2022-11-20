



Британское правительство рассматривает снятие торговых барьеров с ЕС





Правительство Великобритании планирует налаживать экономические отношения по примеру Швейцарии, где с помощью двусторонних договоренностей страна имеет доступ к единому европейскому рынку. Об этом пишет The Times.



Как утверждает издание, канцлер Британии Джереми Хант дал понять, что правительство Риши Сунака планирует отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров. Но кроме торговли швейцарская модель предполагает более либеральную миграцию в ЕС. Однако британские чиновники отметили, что эти договоренности не будут касаться возвращения свободного перемещения граждан по территории ЕС.



Данная новость уже вызвала волну недовольства среди поклонников Brexit. Так бывший британский министр и ключевой переговорщик по Brexit лорд Дэвид Фрост назвал это решение неприемлемым.



“Любой подход, требующий от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлем”, – сообщил Фрост.