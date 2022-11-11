



Британско-швейцарская научная сделка исключена из схемы ЕС

Великобритания и Швейцария заключают соглашение о сотрудничестве в области науки, поскольку обе страны по-прежнему заблокированы от участия в крупной схеме ЕС, пишет BBC.



Политическая напряженность означает, что две страны были исключены из многомиллиардной программы ЕС Horizon. Посол Швейцарии в Великобритании Маркус Лейтнер назвал это "политическим сигналом" исследователям к углублению существующих связей и поиску новых проектов.



Министр науки Великобритании Джордж Фриман сказал: "Быть ​​научной сверхдержавой означает углублять наши международные отношения с ведущими экономиками, занимающимися исследованиями и разработками, такими как Швейцария".



Соглашение будет сосредоточено на таких областях, как искусственный интеллект и превращение академических открытий в стартапы.



Великобритания и Швейцария пытаются присоединиться к ключевой схеме ЕС по финансированию исследований и инноваций Horizon Europe, бюджет которой составляет 95,5 млрд евро (81,2 млрд фунтов стерлингов) на шесть лет до 2027 года.



Но Великобритания вышла из ЕС в январе 2020 года, и членство в Horizon было приостановлено из-за спора о торговых договоренностях Северной Ирландии после Brexit, а Лондон обвиняется в нарушении договора.



Швейцария никогда не была членом Европейского Союза, но вместо этого имеет десятки двусторонних соглашений с Брюсселем. Полное участие Швейцарии в Horizon было заблокировано после того, как Швейцария отвергла планы всеобъемлющего договора с ЕС.



Программа ЕС объединяет ведущих академических и промышленных исследователей из разных стран-членов. Люди, проживающие в третьих странах, могут участвовать, но обычно не могут руководить проектами или получать доступ к фондам ЕС.



Ассоциированное членство Великобритании в Horizon было согласовано в принципе в соответствии с договором о Brexit, который называется Соглашением о торговле и сотрудничестве. Однако Европейская комиссия неоднократно указывала, что в этом соглашении не указан обязательный срок для ассоциации.



Вытекающая из этого неопределенность для сектора и опасения "утечки мозгов" означают, что вскоре страны могут реализовать свою собственную международную схему, известную как "План Б".



Международные соглашения станут частью этой альтернативной программы, наряду с новыми академическими стипендиями и финансированием передовых исследований.