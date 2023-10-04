



Британский премьер призывал Запад снабжать Украину оружием для "завершения дела"

Британский премьер-министр Риши Сунак призвал западных союзников продолжать поддерживать Украину и обеспечить ее необходимым вооружением, чтобы она могла "завершить дело".



"Я говорю нашим союзникам - если мы дадим президенту Зеленскому инструменты, украинцы завершат дело", - заявил он.



"Мы были первой страной, которая отправила танки в Киев, теперь за нами последовали еще более 10 других. Мы были первой страной, которая согласилась обучать украинских пилотов, теперь это делают еще более десятка других. Я говорю это нашим союзникам: дайте Зеленскому инструменты, украинцы завершат дело", - сказал Сунак.



Его комментарии прозвучали на фоне того, что помощь США Украине остается неопределенной после отстранения Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей США, отмечает The Guardian.



Перед вчерашним голосованием Маккарти избежал закрытия правительства, настаивая на принятии законопроекта о финансировании правительства США, который исключал поддержку Украины.