



Британский премьер пообещал украинском президенту помощь в "решающий момент"

Союзники помогут Украине в этот "решающий момент". Такое обещание дал Президенту Украины Владимиру Зеленскому премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Напомним, в понедельник, 15 мая, глава украинского государства находится с визитом в Британии.



Как заявил британский премьер, сегодняшняя встреча с украинским президентом приходится на "решающий момент в сопротивлении Украины", и союзники страны "не должны их подвести", сообщает The Telegraph.



"Это решающий момент в сопротивлении Украины ужасной агрессивной войне, которую она не выбирала и не провоцировала. Им нужна постоянная поддержка международного сообщества для защиты от шквала безжалостных и неизбирательных атак, которые были повседневная реальность уже более года", - сказал Риши Сунак, подчеркнув, что союзники не должны подвести Украину.



"Линия фронта путинской агрессивной войны может проходить на Украине, но линии разлома простираются по всему миру. В наших общих интересах обеспечить успех Украины, а путинское варварство не будет вознаграждено", - заявил британский премьер.



"Вот почему Великобритания поддерживает нашу поддержку Украины - от танков до обучения, от боеприпасов до бронетехники. И это послание солидарности будет громко звучать на всех моих встречах с другими мировыми лидерами в предстоящие дни", - добавил он.



Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон 15 мая, где проведет переговоры с премьер-министром Риши Сунаком. До этого глава украинского государства побывал в Риме, Берлине и Париже, заручившись поддержкой лидеров стран Западной Европы.