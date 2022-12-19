



Британский премьер объявит о новом артиллерийском пакете для Украины





Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник объявит о новом крупном артиллерийском пакете для Украины во время встречи с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов, которая состоится в Риге.



Сунак прибудет в Латвию в понедельник, чтобы обсудить усилия по противодействию российской агрессии в Северном и Балтийском регионах с другими членами Объединенных экспедиционных сил JEF, военной коалиции североевропейских стран, которая была учреждена по инициативе Великобритании в 2014 году.



Сунак намерен призвать лидеров не снижать, и по возможности увеличить поддержку Украины в 2023 году, говорится в заявлении с Даунинг-Стрит.

Он также объявит, что Великобритания поставит “сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году по контракту на сумму 304 миллиона долларов, которые обеспечат постоянную поставку критически важных артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года”, – говорится в заявлении.

“С февраля мы также передали более 100 000 единиц боеприпасов, причем поставки напрямую связаны с успешными операциями по возвращению украинской территории”, – добавили в офисе британского премьера. “Великобритания лидирует в “оказании оборонительной помощи Украине, включая отправку реактивных систем залпового огня и недавно поставленные 125 зенитных орудий”



На встрече Объединенных экспедиционных сил, в которой участвуют лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит украинский президент Владимир Зеленский