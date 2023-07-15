



Британский минобороны: Слова о большей благодарности Украины частично искажены

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал свое заявление о том, что Украине нужно активнее выражать благодарность за помощь Запада, подчеркнув, что его слова были “частично искажены”.



“Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, которая есть в Великобритании”, – написал министр в своем Facebook, отметив, что лично он всегда был “в первых рядах в борьбе за поддержку Украины”.



Министр также добавил, что его комментарий касался не благодарности правительствам стран, а скорее их гражданам и членам парламента.



“Важно помнить, что нужно прикладывать усилия, чтобы достучаться до тех граждан, которых еще только предстоит убедить”, – пояснил Уоллес.

Касательно слов про Amazon, Уоллес отметил, что они были сказаны в 2022 году, чтобы подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной носят не “транзакционный”, а скорее “партнерский характер”.



В заключении Уоллес подчеркнул, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.



На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку. Министр также напомнил, что в 2022 году он потратил 11 часов, чтобы приехать в Киев, где ему сразу вручили список необходимого оружия, на что Уоллес заявил: “знаете, мы не Amazon”.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова министра, заявив, что Украина “всегда была благодарна” за помощь.

“Я просто не знаю, как мы еще должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра”, – сказал Зеленский.