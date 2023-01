Британский министр посетил Храмовую гору

Министр Великобритании по делам Ближнего Востока лорд Тарик Ахмад посетил Храмовую гору и подтвердил особую роль Иордании в сохранении этого святого места.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Я подчеркнул непоколебимую поддержку Великобританией иорданской опеки над святыми местами Иерусалима и сохранения статус-кво", - прокомментировал министр свой визит.



Отмечается, что Ахмад, который является мусульманином, помолился в ходе визита, и его сопровождал директор иерусалимского отделения ВАКФ шейх Аззам Аль Хатиб.



An honour & privilege to spend time at the holy Al Aqsa Mosque this morning with the Director of Jerusalem Waqf Department Sheikh Azzam Al Khatib.



I emphasised the UK’s 🇬🇧 unwavering support for Jordanian Custodianship of Jerusalem’s Holy Sites & for the Status Quo. pic.twitter.com/8Q1LM4qqsm