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Британский исламистский проповедник заключен под стражу по обвинению в терроризм
24.07.2023 18:13 Ирина Демьянова

Британский исламистский проповедник заключен под стражу по обвинению в терроризм

Британский исламистский проповедник Анджем Чудари заключен под стражу по решению суда после того, как лондонская столичная полиция предъявила ему три обвинения в терроризме.

56-летнему Чудари предъявлены обвинения в принадлежности к запрещенной организации, выступлении на собраниях с целью поощрения ее поддержки  и руководстве террористической организацией.

28-летнего канадца Халеда Хусейна также приговорили к заключению под стражу после того, как ему было предъявлено обвинение в членстве в запрещенной организации.

Оба по отдельности предстали перед Вестминстерским магистратским судом в Лондоне. 

"Обвинения касаются запрещенной организации "Аль-Мухаджирун", — заявил прокурор Ник Прайс. - В настоящее время возбуждено уголовное дело против Чудари и Хусейна, и каждый из них имеет право на справедливое судебное разбирательство", — добавил он.
 

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