



Британский исламистский проповедник заключен под стражу по обвинению в терроризм

Британский исламистский проповедник Анджем Чудари заключен под стражу по решению суда после того, как лондонская столичная полиция предъявила ему три обвинения в терроризме.



56-летнему Чудари предъявлены обвинения в принадлежности к запрещенной организации, выступлении на собраниях с целью поощрения ее поддержки и руководстве террористической организацией.



28-летнего канадца Халеда Хусейна также приговорили к заключению под стражу после того, как ему было предъявлено обвинение в членстве в запрещенной организации.



Оба по отдельности предстали перед Вестминстерским магистратским судом в Лондоне.



"Обвинения касаются запрещенной организации "Аль-Мухаджирун", — заявил прокурор Ник Прайс. - В настоящее время возбуждено уголовное дело против Чудари и Хусейна, и каждый из них имеет право на справедливое судебное разбирательство", — добавил он.

