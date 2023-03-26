



Британский бизнесмен Коллер отзовет средства из-за судебной реформы

Британский бизнесмен и филантроп Джереми Коллер пригрозил отозвать свои инвестиции в Израиле, если планы правительства по реформе судебной системы осуществятся.



В письме, отправленном “с тяжелым сердцем” в пятницу профессору Ариэлю Порату, президенту Тель-Авивского университета (TAU), Коллер написал, что хочет “обсудить текущую ситуацию в Израиле и то, как она может повлиять на мои будущие обязательства перед Тель-Авивcким университетом."



В 2016 году Коллер сделал самый значительный подарок TAU в размере 50 миллионов долларов для финансирования исследований и разработок, учебных программ и обучения в Школе менеджмента. Он также спонсирует конкурс стартапов Coller, проводимый TAU, и программу Coller-Menmon по правам и благополучию животных в области законодательства о животных.



Серийный предприниматель и филантроп, Коллер основал Coller Capital, которая в настоящее время управляет активами на сумму 27,5 миллиардов долларов . Фонд Джереми Коллера занимается прекращением промышленного фермерства и улучшением управления предприятиями и образования. В 2015 году он основал FAIRR, считающуюся самой быстрорастущей в мире сетью экологических, социальных и управленческих инвесторов, с активами в размере 70 триллионов долларов под управлением.



Его венчурный бизнес CPT Capital инвестирует в более чем 100 мировых стартапов, в том числе более 30 в Израиле , таких как известные фермы Aleph Farms.



“Я всегда чувствовал глубокую связь с Государством Израиль и взял на себя личное обязательство инвестировать в будущее страны не только через пожертвования Школы менеджмента и венчурного бизнеса Коллера, но и через мои личные инвестиции в ряд израильских предприятий пищевой промышленности, которые используют богатый интеллектуальный капитал и предпринимательский дух Израиля. Я опечален тем, что, несмотря на массовые протесты, правительство проводит эту реструктуризацию правовой системы, игнорируя влияние подрыва демократии и неизбежный экономический ущерб для страны”, — написал Коллер в своем письме.



”Такие значительные изменения в правовой системе Израиля, по крайней мере, требуют обдуманных, вдумчивых консультаций и взаимодействия всего общества с бизнесом, сектором образования и здравоохранения и другими заинтересованными сторонами”, — написал он.



Коллер подчеркнул, что, будучи международным бизнесменом и инвестором, он понимает, какое влияние эти реформы могут оказать на бегство внутреннего капитала и отток прямых иностранных инвестиций.



”Уверенность в том, что верховенство закона будет соблюдаться, — одно из краеугольных требований к инвесторам. Если это будет разрешено, Израиль встанет на путь от уважаемой демократии к авторитарному государству, что чревато ужасными долгосрочными последствиями”, — написал Коллер.



Коллер сказал, что рассматривает возможность ухода с поста заместителя председателя совета управляющих TAU и пересмотра своих инвестиций в страну, но надеется, что сможет воздержаться от таких действий.



”Я надеюсь, что правительству еще не поздно признать, что оно должно занять более взвешенный и продуманный подход, и я буду следить за этим вопросом с большим интересом”, — написал он.



