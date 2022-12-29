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Британские военные испытали израильскую навигационную систему Footprint без GPS
29.12.2022 12:23 Наталья Богинская

Британские военные испытали израильскую навигационную систему Footprint без GPS

Британская армия испытала навигационную систему Footprint израильской компании Rafael в условиях отсутствия доступа к GPS. Об этом сообщает The Defence Post.

Солдаты использовали Footprint для определения местоположения под землей и на открытой местности. Модули системы были подключены к системе управления войсками, что позволяло контролировать местоположение пехотинцев в любом месте на территории проведения операции независимо от наличия сигнала GPS.

Аналогичные системы Rafael Industries поставляются ЦАХАЛу, контракт на поставку был подписан в начале 2022 года.

Footprint будет интегрирована в существующую израильскую систему связи и управления боем, что позволит высшему командованию отслеживать точное местонахождение солдат.
 

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