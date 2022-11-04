



Британские страховые компании перестанут выдавать полисы на российскую нефть

Великобритания присоединяется к "потолку цен" на российскую нефть и запрещает страхование для любой компании, торгующей или перевозящей баррели дороже. Британский Минфин сообщил, что новые санкции вступают в силу 5 декабря – одновременно с европейским нефтяным эмбарго, пишет Bloomberg.



Действия Великобритании происходят в то время, когда США и ЕС продолжают дорабатывать планы ограничения, которое было встречено скептицизмом со стороны инвесторов и части нефтяного рынка, но оно предназначено для сокращения доходов военной машины Путина.



Великобритания сама не будет использовать ограничения, так как ввела полный запрет на импорт российской нефти.



Лондон является важным страховым рынком для транспортировки нефти. Страхование и возмещение ущерба защищает компании от рисков, включая аварийные утечки нефти.

