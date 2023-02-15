



Британские лейбористы очищают партию от антисемитизма

Лидер британских лейбористов Кейр Стармер предпринимает решительные усилия, чтобы очистить партию от антисемитизма. Так, он объявил, что Джереми Корбин, под руководством которого в 2019 году впервые появились подобные обвинения, не будет баллотироваться в качестве их кандидата на следующих выборах.



Британская оппозиционная Лейбористская партия за последние два года внесла достаточно изменений, чтобы вытеснить антисемитизм из своих рядов, заявил в среду орган по контролю за равноправием.



Партия, которая, как показывают опросы общественного мнения, имеет большие шансы сформировать следующее правительство Великобритании через два года, была вынуждена разработать план действий по борьбе с обвинениями в дискриминации и притеснениях еврейского народа.



"Мы можем твердо, гордо, уверенно сказать: Лейбористская партия изменилась… под моим руководством будет нулевая терпимость к антисемитизму, расизму, дискриминации любого рода", - сказал Кейр Стармер.



Напомним, Корбин был отстранен от участия в Лейбористской партии в 2020 году после того, как преуменьшил значение отчета, в котором подробно описаны серьезные недостатки в работе партии с постоянными жалобами на антисемитизм во время его руководства до 2019 года.



