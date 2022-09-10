



Британские депутаты присягнули на верность новому королю

Высокопоставленные члены парламента Великобритании, включая премьер-министра Лиз Трасс, присягнули на верность новому королю Карлу III.



Как сообщает ВВС, все происходило на специальном заседании парламента.



Спикер палаты общин сэр Линдси Хойл открыл слушания, приняв присягу. За ним последовал сэр Питер Боттомли.



"Клянусь всемогущим Богом, что я буду верен и буду верен Его Величеству королю Карлу, его наследникам и преемникам в соответствии с законом, да поможет мне Бог", - заявила Лиз Трасс, давая присягу.



Отмечается, что это было последнее специальное заседание парламента до тех пор, пока не закончится период национального траура после государственных похорон королевы.