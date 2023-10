Британская разведка: защита Керченского моста под угрозой

Незаконно возведенный российскими оккупантами мост через Керченский пролив, соединивший РФ с оккупированным украинским полуостровом Крым, полностью работоспособен, однако его использование по-прежнему ограничено из-за процедур, введенных после атаки в октябре 2022 года.



Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Разведка уточняет, что оккупанты по-прежнему перевозят грузовики и топливо через Керченский пролив на пароме.



Также уверенность российских сил безопасности в своей способности защитить мост через Керченский пролив по-прежнему находится под угрозой из-за изобретательности украинских военных и служб безопасности.



"Мост останется жизненно важным звеном в поддержании российской оккупации Крыма и ее войск на юге Украины. Однако теперь это почти наверняка представляет собой значительное бремя безопасности, требующее многокомпонентной защиты, включая использование систем противовоздушной обороны и экипажей, которые в противном случае были бы развернуты в другом месте", - подчеркнули в Минобороны.



