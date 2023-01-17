



Британская разведка выяснила, чем Россия разбомбила ударила по дому в Днепре

Удар по жилому дому в Днепре был нанесен противокорабельной российской ракетой. При этом Москва ложно обвинила в попадании украинскую ракету ПВО. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, 14 января Россия возобновила дальние ракетные удары по украинской инфраструктуре, впервые примерно за 15 дней, запустив десятки ракет. Как и в случае предыдущих восьми волн ударов с 11 октября 2022 года, Россия в первую очередь нанесла удар по украинской электросети.



По данным британской разведки, большая противокорабельная ракета AS-4 KITCHEN, запущенная со среднего бомбардировщика Ту-22М3 BACKFIRE, с высокой долей вероятности поразила жилой дом в Днепре, в результате чего погибло не менее 40 человек.



"Россия ложно предположила, что виновна украинская ракета ПВО. KITCHEN, как известно, неточна при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах. Аналогичное оружие было причиной других инцидентов с массовыми жертвами среди гражданского населения, в том числе удара по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года", - отмечается в сообщении.



Поскольку таки ракеты, такие как KITCHEN, непригодны для нанесения высокоточных ударов, данные войны в Украине свидетельствуют о более глубоких проблемах в ракетных войсках РФ. Скорее всего, им сложно динамически идентифицировать цели и получить доступ к быстрой и точной оценке боевых повреждений, считают в Минобороны Британии.



Напомним, по состоянию на утро 17 января обломки разрушенного российской ракетой многоэтажного дома в Днепре разобраны на 90%. В результате удара погибло 40 человек, 79 ранены, 25 жителей дома разыскиваются.