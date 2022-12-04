



Британская разведка: в России стремительно падает поддержка войны

Российская общественная поддержка так называемой "специальной военной операции" значительно падает. Из-за неудач на поле боя Кремлю, вероятно, будет труднее заставлять свой народ молчать. Об этом сообщает Министерства обороны Великобритании в Twitter.

(5/5) With Russia unlikely to achieve major battlefield successes in the next several months, maintaining even tacit approval of the war amongst the population is likely to be increasingly difficult for the Kremlin. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 4, 2022

Британские разведчики ссылаются на российское СМИ, опубликовавшее данные, собранные Федеральной службой охраны России.Согласно опросу, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% утверждают, что поддерживают продолжение конфликта.Британцы отмечают, что эти результаты согласовываются с отдельным опросом в октябре 2022 года, где 57% респондентов сообщили, что выступают за переговоры, а хотя еще в апреле 2022 года около 80% россиян заявляли о поддержке "спецоперации".Отмечается, что, несмотря на усилия российских властей осуществить повсеместный контроль над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации", объявленной Путиным в сентябре 2022 года."Поскольку Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все сложнее для Кремля", - подытожили в разведке Британии.Отметим, о том, что в России сокращается количество сторонников продолжения военных действий, мы писали также и раньше. Опросы доказывают, что пик поддержки военных действий РФ пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.