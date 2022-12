Британская разведка: в России стремительно падает поддержка войны

Российская общественная поддержка так называемой "специальной военной операции" значительно падает. Из-за неудач на поле боя Кремлю, вероятно, будет труднее заставлять свой народ молчать. Об этом сообщает Министерства обороны Великобритании в Twitter.

(5/5) With Russia unlikely to achieve major battlefield successes in the next several months, maintaining even tacit approval of the war amongst the population is likely to be increasingly difficult for the Kremlin.