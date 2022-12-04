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Британская разведка: в России стремительно падает поддержка войны
04.12.2022 11:24 Раиса Вовк

Британская разведка: в России стремительно падает поддержка войны

Российская общественная поддержка так называемой "специальной военной операции" значительно падает. Из-за неудач на поле боя Кремлю, вероятно, будет труднее заставлять свой народ молчать. Об этом сообщает Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Британские разведчики ссылаются на российское СМИ, опубликовавшее данные, собранные Федеральной службой охраны России.

Согласно опросу, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% утверждают, что поддерживают продолжение конфликта.

Британцы отмечают, что эти результаты согласовываются с отдельным опросом в октябре 2022 года, где 57% респондентов сообщили, что выступают за переговоры, а хотя еще в апреле 2022 года около 80% россиян заявляли о поддержке "спецоперации".

Отмечается, что, несмотря на усилия российских властей осуществить повсеместный контроль над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после "частичной мобилизации", объявленной Путиным в сентябре 2022 года.

"Поскольку Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все сложнее для Кремля", - подытожили в разведке Британии.

Отметим, о том, что в России сокращается количество сторонников продолжения военных действий, мы писали также и раньше. Опросы доказывают, что пик поддержки военных действий РФ пришелся на март - апрель 2022 года, а к осени начал плавно снижаться.  

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