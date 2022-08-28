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Британская разведка: указ Путина об увеличении численности военных не поможет
28.08.2022 10:16 Алина Груднева

Британская разведка: указ Путина об увеличении численности военных не поможет

Британская разведка прокомментировала указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности военных на 137 тысяч человек до 1,15 млн. 

 
Об этом говорится в ежедневном отчете 
 
"Остается неясным, попытается ли Россия заполнить вакантные места с помощью контрактников-добровольцев, или же она планирует увеличить ежегодный план по срочникам", — сказано в сообщении.
 
По мнению аналитиков, маловероятно, что указ позволит добиться существенного наращивания сил РФ в Украине.
 
"Россия уже потеряла десятки тысяч военнослужащих. Очень мало новых контрактников поступают на службу, а срочники технически не обязаны служить за пределами российской территории", - добавили в разведке.

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