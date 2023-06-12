



Британская разведка: Шойгу пытается улучшить свой имидж вопреки критике

Британская разведка утверждает, что российский министр обороны Сергей Шойгу старается поддерживать положительный имидж, несмотря на рост критики в свой адрес внутри страны. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter.



По данным разведки, Шойгу в течение последней недели был достаточно активен в публичном пространстве, пытаясь убедить в том, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.



Британская разведка напоминает, что российский министр дал по меньшей мере два комментария, которые касались оборонительных операций России, в том числе сделал заявления об украинских потерях, которые были серьезно преувеличенными.



"Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", – добавили в ведомстве.



Как говорится в обзоре, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.



"Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников", – отметили в британской разведке.