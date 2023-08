Британская разведка: Россия начала производить собственные Shahed

Разведка Великобритании сообщает, что Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Министерства обороны за 16 августа в Twitter.



По данным ведомства, собственное производство, вероятно, позволит России наладить более надежные поставки ударных дронов.



Эффективность этого вооружения была неоднозначной, поскольку Украина научилась сбивать большинство дронов такого типа.



"Россия, вероятно, стремится достичь самодостаточности в поставках ударных БПЛА в ближайшие месяцы. Однако, пока остается зависимой от компонентов и всего вооружения из Ирана, поставляемого преимущественно через Каспийское море", – говорится в сообщении.



В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, как глава Чечни Рамзан Кадыров пытается доказать свою лояльность президенту РФ Владимиру Путину.



