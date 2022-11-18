



Британская разведка: Российская армия готовится к глубоким прорывам ВСУ

Российское командование может перекинуть часть выведенных из Херсона войск на Бахмутское направление в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Британская разведка отмечает, что после вывода войск на левый берег Днепра в Херсонской области оккупанты продолжают переоборудование и подготовку к обороне на большинстве участков фронта.



"Подразделения (российских войск - ред.) построили новые траншейные системы у границы с Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями", - говорится в сообщении.



Некоторые из этих оборонительных рубежей находятся в 60 км от линии фронта. Это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ. Кроме того, британские разведки считают, что РФ перекинет часть войск с юга именно в район Бахмута.



"Вполне вероятно, что Россия попытается наконец передислоцировать часть сил, выведенных из Херсона, для усиления и расширения своих наступательных операций вблизи города Бахмут в Донецкой области", - объясняет разведка.



