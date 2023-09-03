



Британская разведка: РФ вербует на войну иностранцев

Власти РФ для избежания мобилизации перед выборами президента вербуют на войну в Украине иностранцев.



Об этом сказано в ежедневном отчете британской разведки.



Уточняется, что объявления о службе в ВС РФ появились в Армении и Казахстане в конце июня. Иностранцам предлагали пойти на контрактную службу за зарплату от 190 тысяч рублей. Более того, Кремль вербует с мая нынешнего года мигрантов из Азии. За службу в рядах ВС РФ им обещают ускоренное получение гражданства.



"Россия, вероятно, хочет избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации накануне президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю привлекать дополнительный персонал для своих военных действий вопреки растущим потерям", - сообщили в разведке.