Британская разведка: РФ переместила С-400 из Калининграда
Россия переместила С-400 из Калининграда в Украину после того, как понесла значительные потери на поле боя.
Об этом сообщает британская разведка.
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По словам военных аналитиков, Калининград для РФ является стратегически чувствительным регионом из-за соседства со странами НАТО.
"Тот факт, что МО России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России", - сообщает разведка.