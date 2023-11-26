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Британская разведка: РФ переместила С-400 из Калининграда
26.11.2023 13:06 Алина Груднева

Британская разведка: РФ переместила С-400 из Калининграда

Россия переместила С-400 из Калининграда в Украину после того, как понесла значительные потери на поле боя.

Об этом сообщает британская разведка.

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По словам военных аналитиков, Калининград для РФ является стратегически чувствительным регионом из-за соседства со странами НАТО.

"Тот факт, что МО России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, вызванную войной для некоторых ключевых современных возможностей России", - сообщает разведка.

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