



Британская разведка: РФ боится сине-желтых цветов

Россия становится все более тоталитарным государством. Об этом свидетельствуют законы, запрещающие распространять правду о войне в Украине. Об этом написало Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Британская разведка высмеяла российские "драконовские законы" и чиновников, пытающихся избежать сочетания сине-желтого цвета, которое может свидетельствовать “о незаметной поддержке Украины”.



Отмечается, что 9 мая в России арестовали работницу дома престарелых, которая надела на работу сине-желтую куртку. Также в Волхове вблизи Санкт-Петербурга задержан 22-летний россиянин за демонстрацию сине-желтого флага, который оказался флагом Военно-космических сил РФ.



Более того, в России критикуют ультранационалистическую Либерально-демократическую партию, которая поддерживает войну против Украины, поскольку ее бренд содержит желтый цвет на синем фоне.



"Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидальных российских чиновников относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе", – отмечает британская разведка.



Кремль запретил распространять в России правду о войне в Украине, которую сами россияне называют "специальной военной операцией". Российское руководство издало закон о "фейках о российской армии". Силовики охотятся на людей, которые поддерживают Украину и распространяются сообщения о войне.



Так, к примеру, за критику власти российского политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой по статье о "фейках о российской армии".