



Британская разведка: Путин усиливает репрессии против россиян

На территории России с 1 декабря вступят в силу изменения в закон об "иностранных агентах". Президент РФ Владимир Путин использует этот закон для репрессий еще с 2012 года, сообщает Министерство обороны Великобритании.



Отмечается, что закон определяет "иностранных агентов" как лиц или организации, получившие финансовую поддержку из-за рубежа. Поправки расширят определение, добавив лиц, которые просто находятся под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных агентов. Министерство юстиции также будет иметь право публиковать личные данные и адреса назначенных "иностранных агентов", что почти наверняка поставит их под угрозу преследования.



"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция сохраняется с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, но резко ускорилась после вторжения в Украину", – говорится в сообщении разведки.



Как заявили в Минобороны Британии, Кремль, вероятно, действует упреждающе, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь жителей РФ.