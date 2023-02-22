



Британская разведка: Путин показал, что Россия продолжит войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин во время своего вчерашнего выступления не озвучил никаких практических мер, которые помогли бы вывести РФ из тупика на поле боя. Однако традиционно диктатор поддерживал воинственный тон. Об этом заявляет Минобороны Британии в Twitter.



Британская разведка отмечает, что своим выступлением Путин показал, что Россия будет продолжать войну против Украины.



В то же время российский диктатор вновь раскритиковал Запад, охарактеризовал западные элиты как "символ тотальной беспринципной лжи" и объявил о приостановлении участия в Договоре о ядерном оружии.



Разведка добавляет, что Путин продолжает поддерживать воинственный тон, но вчера не назвал никаких конкретных мер, которые помогли бы России выйти из тупика на поле боя.



"Путин продолжает вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все хорошо и все идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", - говорится в сообщении.



Напомним, 21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во время своего выступления он прибег к угрозам, в частности заявил, что хочет возобновить ядерные испытания.