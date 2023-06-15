



Британская разведка: Пригожин бросил вызов Путину и властям России

Владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, который ранее остро критиковал министерство обороны РФ, сейчас бросил вызов главе Кремля Владимиру Путину, утверждает британская разведка. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном 15 июня в Twitter.



В ведомстве напомнили, что 10 июня Министерство обороны РФ заявило, что все "добровольческие формирования", такие как "группа Вагнера", должны подписать контракты непосредственно с российским оборонным ведомством. Путин, выступая на телевидении 13 июня, публично поддержал этот шаг.

Однако, несмотря на комментарии Путина, 14 июня Пригожин заявил, что "никто из бойцов "Вагнера" не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".



По словам Пригожина, когда “Родина попала в беду” и была нужна помощь ЧВК Вагнера, президент России пообещал им “все социальные гарантии”.



“Я готов обеспечивать бойцов ЧВК „Вагнер“, но сегодня я есть, а завтра меня нет. И поэтому, безусловно, государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с министерством обороны. Никто из бойцов ЧВК “Вагнер” не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет”, – привела слова Пригожина его пресс-служба.



Основатель ЧВК также выразил надежду, что Госдума и Владимир Путин “найдут компромиссное решение”, при котором наемники ЧВК Вагнера получат социальные гарантии и документы как участники боевых действий.



“У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с министерством обороны? Сегодня мы воюем, нам сказали заключить контракт с министерством обороны. С кем завтра нам скажут заключать контракт?” – заявил Пригожин.



Он добавил, что Минобороны – “важный государственный орган, важная структура”, но “если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении”.



"Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок для подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевой точкой в противостоянии", – пишет британская разведка.