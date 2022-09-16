



Британская разведка. Отчет по ситуации в Украине на 16 сентября

Кадровые проблемы в российских войсках становятся все более серьезными. Особенно это касается боевой пехоты и младших командиров. Об этом пишет британская разведка в новой сводке.



В минобороны Британии считают, что на кадровые проблемы указывает вербовка среди российских заключенных, которую проводит ЧВК "Вагнера", а также тот факт, что российские военные академии сокращают срок обучения курсантов. Разведка Британии полагает, что кадетов могут перебросить на войну в Украине.



"ЧВК "Вагнера" проводит кампанию по вербовке российских заключенных для службы в Украине как минимум с июля. Заключенным предлагается смягчение приговора, а также денежное поощрение. В последнее время этот процесс активизировался: недавно опубликованное видео, скорее всего, показывает, как владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обращается к заключенным с предложением о вербовке. В ролике Пригожин говорит, что ищет "бойцов для штурмовых частей", - сообщает разведка.