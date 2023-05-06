



Британская разведка объяснила, почему в России отменяют парады до 9 мая

В ряде российских регионов отменили парады до 9 мая. Вероятно, руководство РФ начинает все больше ощущать угрозу из-за "атак" беспилотников, сообщает Минобороны Британии в Twitter.



Британская разведка отмечает, что шесть областей и 21 город России, а также так называемая "власть" Крыма отменили парады до 9 мая. Кремль не будет проводить торжественное принятие, а Москва ограничится празднованием в меньших масштабах.



Кроме того, в России отменили ход "Бессмертного полка", во время которого несут фотографии умерших ветеранов Второй мировой войны, а также Армейские международные игры, во время которых проводят так называемый "танковый биатлон".



"Время удара беспилотников по Кремлю за несколько дней до "Дня победы" свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило чувство угрозы со стороны российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными Дню победы", - говорится в сообщении.

В разведке считают, что отмена мероприятий до 9 мая, вероятно, может вызвать волну недовольства из-за войны в Украине.

