



Британская разведка: Москва увольняет генералов на фоне проблем с логистикой

Россия столкнулась с проблемами на фронте с логистикой, из-за чего и был уволен заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев.



К такому выводу пришли в британской разведке.



Уточняется, что данные об увольнении Мизинцева появились в социальных сетях 27 апреля. Генерал-полковник отвечал за военную логиcтику. Он занимал данную должность более 8 месяцев.



По версии британской разведки, его увольнение свидетельствует о том, что проблемы у РФ с логистикой все еще остаются в центре военной кампании.



Как известно, недостаток в амунициях и боеприпасах стал причиной внутреннего конфликта между министерством обороны РФ и ЧВК "Вагнер", которые воюют в Украине.



По данным разведки, наивысший приоритет отдается мобилизации оборонной промышленности, хотя та не в состоянии покрыть потребности военного времени. Уточняется, что на фоне проблем с логистикой и проблем на фронте Москва увольняет генералов.

