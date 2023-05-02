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Британская разведка: Москва увольняет генералов на фоне проблем с логистикой
02.05.2023 14:08 Алина Груднева

Британская разведка: Москва увольняет генералов на фоне проблем с логистикой

Россия столкнулась с проблемами на фронте с логистикой, из-за чего и был уволен заместитель министра обороны РФ Михаил Мизинцев.

К такому выводу пришли в британской разведке.

Уточняется, что данные об увольнении Мизинцева появились в социальных сетях 27 апреля. Генерал-полковник отвечал за военную логиcтику. Он занимал данную должность более 8 месяцев.

По версии британской разведки, его увольнение свидетельствует о том, что проблемы у РФ с логистикой все еще остаются в центре военной кампании.

Как известно, недостаток в амунициях и боеприпасах стал причиной внутреннего конфликта между министерством обороны РФ и ЧВК "Вагнер", которые воюют в Украине.

По данным разведки, наивысший приоритет отдается мобилизации оборонной промышленности, хотя та не в состоянии покрыть потребности военного времени. Уточняется, что на фоне проблем с логистикой и проблем на фронте Москва увольняет генералов.
 

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