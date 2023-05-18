



Британская разведка: Кремль запрещает чиновникам увольняться

Кремль запретил чиновникам покидать свои должности, пригрозив сфабрикованными обвинениями.



К такому выводу пришла британская разведка, подтвердив появившиеся ранее слухи об этом.



По словам аналитиков, российским чиновникам неформально запрещено увольняться до тех пор, пока продолжается война в Украине. Уточняется, что это относится к региональным лидерам, силовикам и членам администрации президента.



Как отметили в разведке, чиновники в РФ, судя по всему, крайне скептически относятся к войне и испытывают напряжение на работе в аппарате военного времени, у которого есть значительные пробелы в функционировании системы. Более того, российские власти пытаются не допустить впечатления поражения, а также намерены усилить чувство коллективной ответственности за войну.

