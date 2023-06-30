



Британская разведка: Кремль тратит на войну с Украиной все больше денег





Москва вынуждена увеличивать военные расходы своего бюджета. Дополнительные ресурсы нужны на оборонительные меры в регионах, граничащих с Украиной. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, в отчете за июнь 2023 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов России на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов). Это соответствует примерно 4,4% ВВП России по сравнению с 3,6% в 2021 году, до вторжения в Украину.



Однако истинные военные расходы России остаются неопределенными из-за отсутствия прозрачности, в том числе из-за использования секретных статей бюджета, на долю которых приходится примерно 22% всего бюджета правительства России.



"Хотя на войну в Украине тратится только часть оборонного бюджета, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности России в Украине. Кроме того, Россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны, включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонительные меры в регионах, граничащих с Украиной", - отмечают в Минобороны Британии.



Напомним, секретные расходы российского бюджета составляют 26% и с начала года достигли 37,5 млрд долларов. К этим расходам относятся оборона и национальная безопасность, а после начала войны к ним, вероятно, добавились траты на оккупированные территории.



