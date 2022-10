Британская разведка: Кремль хочет избежать критики за провалы в войне с Украиной

Кремль находится под общественным давлением из-за войны против Украины. Ответственность пытаются переложить на региональные власти. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, 24 октября 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России. Это последовало за указом президента России Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.



В британской разведке считают, что эта мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности России. Это еще одна мера по организации общества, поскольку война России против Украины по-прежнему находится под давлением.



"Более широкое участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвлечь общественность от критики национального руководства. Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Кремлю, вероятно, будет сложнее изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

