



Британская разведка: Кремль готовится к продолжительной войне

Кремль готовится к продолжительной войне, о чем свидетельствуют расходы России на оборону.



К такому выводу пришли в британской разведке.



"Документы, которые просочились, вероятно, из министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы РФ на оборону должны вырасти примерно до 30% общих государственных расходов в 2024 году", - сказано в заявлении.



По данным разведки, минфин РФ предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6 процентам ВВП и увеличение на 68% процентов по сравнению с 2023 годом.



Аналитики считают, что такое резкое увеличение расходов на оборону свидетельствует о том, что России готовится к войне против Украины, которая продлится много лет.