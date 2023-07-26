



Британская разведка: Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины

После выхода России из "зерновой сделки" Черноморский флот России меняет дислокацию, готовясь к морской блокаде Украины. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 26 июля опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.



По ее данным, российский корвет "Сергей Котов", находящийся в южной части Черного моря, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.



"Существует реальная возможность того, что "Котов" войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению РФ, направляются в Украину", – говорится в сообщении.



"Зерновая сделка", по мнению британской разведки, снизила вовлеченность Черного моря в агрессии России против Украины. Но теперь риск интенсивных и масштабных боевых действий в этом регионе растет.



Напомним, что 17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках зерновой инициативы "фактически прекратили свое действие".



Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.



В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".



25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".



В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.