Британская депутат оскандалилась словами о гибели мигрантов
Британская депутат Дайан Эбботт оскандалилась погибшими у побережья Туниса мигрантах.
Ранее произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, среди которых были дети.
"Эти мигранты действительно свалили. На дно морское", - написала Эбботт в Twitter.
Спустя час она удалила свой пост. Ее слова прозвучали после заявление консерватора Ли Андерсон о том, что мигрантам следует "свалить обратно во Францию".
На затонувшей лодке находились 45 человек, в том числе трое детей. Из них 41 мигрант погиб. Четверо выживших — 13-летний мальчик, двое мужчин и женщина.