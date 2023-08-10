



Британская депутат оскандалилась словами о гибели мигрантов

Британская депутат Дайан Эбботт оскандалилась погибшими у побережья Туниса мигрантах.



Ранее произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, среди которых были дети.



"Эти мигранты действительно свалили. На дно морское", - написала Эбботт в Twitter.



Спустя час она удалила свой пост. Ее слова прозвучали после заявление консерватора Ли Андерсон о том, что мигрантам следует "свалить обратно во Францию".



На затонувшей лодке находились 45 человек, в том числе трое детей. Из них 41 мигрант погиб. Четверо выживших — 13-летний мальчик, двое мужчин и женщина.



