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Британская депутат оскандалилась словами о гибели мигрантов
10.08.2023 12:52 Алина Груднева

Британская депутат оскандалилась словами о гибели мигрантов

Британская депутат Дайан Эбботт оскандалилась погибшими у побережья Туниса мигрантах.

Ранее произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, среди которых были дети.

"Эти мигранты действительно свалили. На дно морское", - написала Эбботт в Twitter.

Спустя час она удалила свой пост. Ее слова прозвучали после заявление консерватора Ли Андерсон о том, что мигрантам следует "свалить обратно во Францию".

На затонувшей лодке находились 45 человек, в том числе трое детей. Из них 41 мигрант погиб. Четверо выживших — 13-летний мальчик, двое мужчин и женщина.

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