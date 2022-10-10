



Британская BAE и США ведут переговоры по возобновлению производства гаубиц M777



Британский производитель оружия BAE Systems сообщил, что рассматривает возможность возобновления производства гаубицы M777, поскольку производительность большого орудия на украинских полях сражений возрождает интерес к этому оружию. Запросы нескольких стран поступили после того, как украинские войска в течение прошлых месяцев использовали артиллерию для мощного поражения российских войск. В компании заявили, что сейчас ведут переговоры по перезапуску с армией США, управляющей программой производства оружия, сообщает The Wall Street Journal.



Потенциальное обновление M777 является примером того, как война в Украине может изменить мировую индустрию вооружений. По мнению аналитиков, высокопрофильное оружие, включая американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142 или Himars, и англо-шведскую переносную противотанковую ракету NLAW, доказавшие свою эффективность против российских войск, получат новые заказы. Между тем, ожидается, что низкие показатели многих российских видов оружия негативно повлияют на их продажи на мировых рынках.



Характеристики M777, в частности, были улучшены благодаря растущему использованию точных снарядов с наводкой GPS вместо традиционных неуправляемых снарядов. M777 также является одним из самых распространенных артиллерийских вооружений Украины с Запада, включающих по меньшей мере 170 орудий из США, Австралии и Канады.



Надежная и универсальная гаубица, легкая в эксплуатации и менее дорогая, чем многие другие аналогичные типы западной артиллерии, привлекла внимание военных специалистов и аналитиков.



Ожидается, что армия США не будет пополнять свои запасы M777, поскольку закупила более 1000 орудий, поступивших на вооружение в 2005 году.



M777 в основном производилась в Великобритании, но часто собиралась в США, и программа сейчас находится на завершающей стадии производства своих последних заказов для Индии.



Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, отметил, что Himars и другие западные ракетные системы, вероятно, сыграли большую роль в уничтожении российских центров логистики и управления.



"Но когда дело доходит до участия российских военных сил непосредственно в поле, можно предположить, что M777 несут большую нагрузку", - подчеркнул он.



M777 имеет положительные и отрицательные стороны, по сравнению с оружием конкурентов. В отличие от немецкой Panzerhaubitze 2000 и французской гаубицы Caesar, также эксплуатируемых в Украине, M777 приходится буксировать. По словам офицера украинской военной разведки, она также имеет более низкую скорость огня.



Однако M777 получила благосклонность украинских военных из-за большей точности и удобства использования, добавил он. Гаубица стреляет стандартными западными боеприпасами, поэтому Украина меньше зависит от сокращения поставок снарядов советского стандарта.



США, Великобритания и Швеция предоставили гаубице новые возможности, создав снаряды с GPS-наводкой, которые намного точнее, чем неуправляемые снаряды предыдущего поколения.



Кроме того, в то время как ракеты, используемые в системах управляемых ракет США, стоят 150 000 долларов каждая, тип стандартного снаряда, используемый в M777, стоит 800 долларов. В то же время управляемый снаряд Excalibur стоит около 68 000 долларов.



Но поскольку США и их союзники обеспечивают Украину, они истощают свои запасы.



В то же время, незадействованные линии поставки часто не могут быть включены одновременно, а резкое увеличение производства активных линий может занять время.



По оценкам BAE, для полного возобновления производства M777 потребуется от 30 до 36 месяцев, не в последнюю очередь потому, что компании требуется новый поставщик титанового материала и поставщики для производства легких оружейных компонентов.



Гаубица M777 – британская буксируемая 155-мм артиллерийская установка класса гаубиц. Используют сухопутные силы Австралии, Канады, Колумбии, Индии, Саудовской Аравии, Украины и США. Впервые установка была использована в боевых действиях во время войны США в Афганистане. Технические характеристики: Масса – 4200 кг; Длина 9,5-10,7 м (транспортировка, боевое положение); Длина дула – 5,08 м; Расчет – 8 человек (минимальный – 5 человек); Калибр - 155 мм; Скорострельность - 2 выстрела/мин (нормальная), 7 выстрелов/мин (максимальная); Начальная скорость – 827 м/с; Эффективная дальность стрельбы – 24-40 км (в зависимости от снаряда).



BAE Systems – британское транснациональное предприятие, специализирующееся в оборонной и аэрокосмической отраслях, а также в информационной безопасности. Штаб-квартира находится в Лондоне. Относится к крупнейшим оборонным предприятиям мира; по результатам 2011 года заняло третье место.