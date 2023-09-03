



Британию не защищает ни одна подлодка от российских кораблей

Все атомные подлодки Королевского флота находятся в доках, оставив таким образом Великобританию незащищенной от российских кораблей.



Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.



В общей сложности шесть подводных лодок, среди которых HMS Astute, Ambush, Artful, Audacious и Anson и HMS Triumph, находятся в Девонпорте, Клайде и Плимуте. Большинство из них ожидают технического обслуживания или ремонта, Anson - проходит испытания.



Такая незащищенность позволяет российским подлодкам свободно бороздить воды Северной Атлантики. Это - один из многих пробелов, с которым предстоит бороться новому министру обороны Великобритании Гранту Шеппсу. По словам начальника штаба обороны, адмирала Тони Радакина, Королевский флот также испытывает хронический дефицит эсминцев и фрегатов, поскольку к боевым действиям готовы лишь 11 или 12 штук.